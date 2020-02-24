Traffico Roma del 24-02-2020 ore 13:30
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INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, ATTENZIONE CI SONO CODE IN CARREGGIATA
INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA APPIA
A COLLE DEI PINI, CI TROVIAMO NELL’ESTREMA A PERIFERIA SUD DELLA CITTÀ, UN
INCIDENTE SULLA LAURENTINA RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA VOMERO.
CODE PER LAVORI IN CORSO SULLA VIA AURELIA A PARTIRE DAL GRA VERSO IL
CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA PER UN TRATTO DI CIRCA 2 KM IN DIREZIONE
DEL CENTRO, ED IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE, ALTEZZA VIA
LICIO GIORGIERI, E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE.
IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE CHE INTERESSA LA RETE ATAC E
ROMA TPL: CHIUSE LA ROMA LIDO, LA TERMINI CENTOCELLE, ATTIVA CON RIDUZIONI
DI CORSE LA METRO A. APERTA MA CON POCHE CORSE LA ROMA CIVITACASTELLANA
VITERBO
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma