Traffico Roma del 24-02-2020 ore 13:30

INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, ATTENZIONE CI SONO CODE IN CARREGGIATA

INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA APPIA

A COLLE DEI PINI, CI TROVIAMO NELL’ESTREMA A PERIFERIA SUD DELLA CITTÀ, UN

INCIDENTE SULLA LAURENTINA RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA VOMERO.

CODE PER LAVORI IN CORSO SULLA VIA AURELIA A PARTIRE DAL GRA VERSO IL

CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA PER UN TRATTO DI CIRCA 2 KM IN DIREZIONE

DEL CENTRO, ED IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE, ALTEZZA VIA

LICIO GIORGIERI, E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI

CIRCOLAZIONE.

IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE CHE INTERESSA LA RETE ATAC E

ROMA TPL: CHIUSE LA ROMA LIDO, LA TERMINI CENTOCELLE, ATTIVA CON RIDUZIONI

DI CORSE LA METRO A. APERTA MA CON POCHE CORSE LA ROMA CIVITACASTELLANA

VITERBO

