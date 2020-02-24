Traffico Roma del 24-02-2020 ore 16:30
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INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA, ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL
RACCORDO VERSO IL CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA PER UN TRATTO DI CIRCA 2
KM IN DIREZIONE DEL CENTRO, DEVIAZIONI SULLA CORSIA LATERALE, ALL’ALTEZZA
VIA LICIO GIORGIERI, DEVIAZIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA PREDISPOSTA
A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE. INEVITABILI LE CODE ANCHE IN DIREZIONE DI
CIVITAVECCHIA
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA
PARCO DE MEDICI E LO SVINCOLO MAGLIANA IN DIREZIONE AURELIA.
ALTRO INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, CODE IN
DIREZIONE DEL CENTRO.
TRASPORTO PUBBLICO, IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO CHE INTERESSA IL
PERSONALE DI ATAC E ROMA TPL: CHIUSE LA LINEA B DELLA METROPOLITANA, LA
ROMA LIDO, LA TERMINI CENTOCELLE, IN FUNZIONE LA LINEA C, ATTIVA CON
RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A. APERTA MA CON POCHE CORSE ANCHE LA TRATTA
URBANA DELLA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO
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OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma