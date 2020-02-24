Traffico Roma del 24-02-2020 ore 17:00
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RESTANO PROBLEMI SULL’AURELIA, CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL
RACCORDO VERSO IL CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA PER UN TRATTO DI CIRCA 2
KM IN DIREZIONE DEL CENTRO, DEVIAZIONI SULLA CORSIA LATERALE, ALL’ALTEZZA
VIA LICIO GIORGIERI, DEVIAZIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA DOVE SI
TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA. INEVITABILI LE CODE QUINDI ANCHE IN
DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.
INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA
LA TANGENZIALE EST E L’USCITA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
DIFFICOLTÀ DI CONSEGUENZA PER CHI DALLA TANGENZIALE DEVE ENTRARE IN A24.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA
L’USCITA NOMENTANA E LO SVINCOLO LA RUSTICA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA.
LUNGHE CODE SULLA VIA ARDEATINA PER LAVORI IN CORSO TRA IL MAUSOLEO DELLE
FOSSE ARDEATINE E IL SANTA LUCIA NELLE DIREZIONI.
INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, CODE IN DIREZIONE
DEL CENTRO.
TRASPORTO PUBBLICO, IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO CHE INTERESSA IL
PERSONALE DI ATAC E ROMA TPL: CHIUSE LA LINEA B DELLA METROPOLITANA, LA
ROMA LIDO, LA TERMINI CENTOCELLE, IN FUNZIONE LA LINEA C, ATTIVA CON
RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A. APERTA MA CON POCHE CORSE ANCHE LA TRATTA
URBANA DELLA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma