Traffico Roma del 24-02-2020 ore 17:00

RESTANO PROBLEMI SULL’AURELIA, CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL

RACCORDO VERSO IL CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA PER UN TRATTO DI CIRCA 2

KM IN DIREZIONE DEL CENTRO, DEVIAZIONI SULLA CORSIA LATERALE, ALL’ALTEZZA

VIA LICIO GIORGIERI, DEVIAZIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA DOVE SI

TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA. INEVITABILI LE CODE QUINDI ANCHE IN

DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.

INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA

LA TANGENZIALE EST E L’USCITA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

DIFFICOLTÀ DI CONSEGUENZA PER CHI DALLA TANGENZIALE DEVE ENTRARE IN A24.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA

L’USCITA NOMENTANA E LO SVINCOLO LA RUSTICA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA.

LUNGHE CODE SULLA VIA ARDEATINA PER LAVORI IN CORSO TRA IL MAUSOLEO DELLE

FOSSE ARDEATINE E IL SANTA LUCIA NELLE DIREZIONI.

INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, CODE IN DIREZIONE

DEL CENTRO.

TRASPORTO PUBBLICO, IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO CHE INTERESSA IL

PERSONALE DI ATAC E ROMA TPL: CHIUSE LA LINEA B DELLA METROPOLITANA, LA

ROMA LIDO, LA TERMINI CENTOCELLE, IN FUNZIONE LA LINEA C, ATTIVA CON

RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A. APERTA MA CON POCHE CORSE ANCHE LA TRATTA

URBANA DELLA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO

