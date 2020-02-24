Traffico Roma del 24-02-2020 ore 17:30
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RESTANO PROBLEMI SULL’AURELIA, CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL
RACCORDO VERSO IL CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA PER UN TRATTO DI CIRCA 2
KM IN DIREZIONE DEL CENTRO, DEVIAZIONI SULLA CORSIA LATERALE, ALL’ALTEZZA
VIA LICIO GIORGIERI, DEVIAZIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA DOVE SI
TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA. INEVITABILI LE CODE QUINDI ANCHE IN
DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.
INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA
LA TANGENZIALE EST E L’USCITA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
DIFFICOLTÀ DI CONSEGUENZA PER CHI DALLA TANGENZIALE DEVE ENTRARE IN A24 CON
CODE A PARTIRE DA SAN GIOVANNI E DALL’USCITA MONTI TIBURTINI PIETRALATA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA
L’USCITA NOMENTANA E LO SVINCOLO LA RUSTICA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA. A COMPLICARE
LA SITUAZIONE UN INCIDENTE.
TRASPORTO PUBBLICO, TERMINATO LO SCIOPERO DEL PERSONALE DI ATAC E ROMA TPL:
LE AGITAZIONI RIPRENDERANNO ALLE 20.00
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma