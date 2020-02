Traffico Roma del 24-02-2020 ore 18:00

DIFFICOLTÀ SULLA CASSIA BIS VEIENTANA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL

RACCORDO ANULARE E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI

VITERBO.

RESTANO PROBLEMI SULL’AURELIA, CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL

RACCORDO VERSO IL CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA PER UN TRATTO DI CIRCA 2

KM IN DIREZIONE DEL CENTRO, DEVIAZIONI SULLA CORSIA LATERALE, ALL’ALTEZZA

VIA LICIO GIORGIERI, DEVIAZIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA DOVE SI

TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA. INEVITABILI LE CODE QUINDI ANCHE IN

DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.

INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA

LA TANGENZIALE EST E L’USCITA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

DIFFICOLTÀ DI CONSEGUENZA PER CHI DALLA TANGENZIALE DEVE ENTRARE IN A24 CON

CODE A PARTIRE DA SAN GIOVANNI E DALL’USCITA MONTI TIBURTINI PIETRALATA.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA

CASSIA E FLAMINIA E SUCCESSIVAMENTE DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO LA

RUSTICA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA. A COMPLICARE

LA SITUAZIONE UN INCIDENTE.

AL TUFELLO INCIDENTE IN VIA DI VAL MELAINA, ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASAL

BOCCONE.

INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E IL RACCORDO IN

DIREZIONE DI FIUMICINO.

TRASPORTO PUBBLICO, TERMINATO LO SCIOPERO DEL PERSONALE DI ATAC E ROMA TPL:

REGOLARE LA SITUAZIONE PER BUS, TRAM E METROPOLITANE, LE AGITAZIONI

RIPRENDERANNO ALLE 20.00

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma