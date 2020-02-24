Traffico Roma del 24-02-2020 ore 18:30
Più informazioni su
RESTANO DIFFICOLTÀ SULLA CASSIA BIS VEIENTANA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE
TRA IL RACCORDO ANULARE E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE
DI VITERBO.
ANCORA PROBLEMI SULL’AURELIA, CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO
VERSO IL CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA PER UN TRATTO DI CIRCA 2 KM IN
DIREZIONE DEL CENTRO, DEVIAZIONI SULLA CORSIA LATERALE, ALL’ALTEZZA VIA
LICIO GIORGIERI, DEVIAZIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA DOVE SI
TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA. INEVITABILI LE CODE QUINDI ANCHE IN
DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.
TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA, CI SONO
INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E L’USCITA DI TOR
CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
LUNGHE CODE ANCHE VERSO LA TANGENZIALE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
DIFFICOLTÀ DI CONSEGUENZA PER CHI DALLA TANGENZIALE DEVE ENTRARE IN A24 CON
CODE A PARTIRE DA SAN GIOVANNI E DALL’USCITA MONTI TIBURTINI PIETRALATA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA
CASSIA E FLAMINIA E SUCCESSIVAMENTE DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO LA
RUSTICA E NEL SETTORE OPPOSTO – SEMPRE IN INTERNA – TRA LE USCITE MAGLIANA
E AURELIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON LA ROMA FIUMICINO SINO
ALLA ROMANINA.
AL TUFELLO INCIDENTE IN VIA DI VAL MELAINA, ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASAL
BOCCONE.
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E IL RACCORDO IN
DIREZIONE DI FIUMICINO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
———————–
AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma