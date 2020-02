Traffico Roma del 24-02-2020 ore 19:00

RESTANO DIFFICOLTÀ SULLA CASSIA BIS VEIENTANA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE

TRA IL RACCORDO ANULARE E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE

DI VITERBO.

ANCORA PROBLEMI SULL’AURELIA, CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO

VERSO IL CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA PER UN TRATTO DI CIRCA 2 KM IN

DIREZIONE DEL CENTRO, DEVIAZIONI SULLA CORSIA LATERALE, ALL’ALTEZZA VIA

LICIO GIORGIERI, DEVIAZIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA DOVE SI

TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA. INEVITABILI LE CODE QUINDI ANCHE IN

DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.

TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA, CI SONO

INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E L’USCITA DI TOR

CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

LUNGHE CODE ANCHE VERSO LA TANGENZIALE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI.

DIFFICOLTÀ DI CONSEGUENZA PER CHI DALLA TANGENZIALE DEVE ENTRARE IN A24 CON

CODE A PARTIRE DA SAN GIOVANNI E DALL’USCITA MONTI TIBURTINI PIETRALATA.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA

CASSIA E FLAMINIA E SUCCESSIVAMENTE DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO LA

RUSTICA E NEL SETTORE OPPOSTO – SEMPRE IN INTERNA – TRA LE USCITE MAGLIANA

E AURELIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON LA ROMA FIUMICINO SINO

ALLA ROMANINA.

AL TUFELLO INCIDENTE IN VIA DI VAL MELAINA, ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASAL

BOCCONE.

INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E IL RACCORDO IN

DIREZIONE DI FIUMICINO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.

———————–

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma