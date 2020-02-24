Traffico Roma del 24-02-2020 ore 19:30
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TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA TRIONFALE IN USCITA DA ROMA PER UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DE LA GIUSTINIANA.
ANCORA PROBLEMI SULL’AURELIA, CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL
RACCORDO VERSO IL CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA PER UN TRATTO DI CIRCA 2
KM IN DIREZIONE DEL CENTRO, DEVIAZIONI SULLA CORSIA LATERALE, ALL’ALTEZZA
VIA LICIO GIORGIERI, DEVIAZIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA DOVE SI
TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA. INEVITABILI LE CODE QUINDI ANCHE IN
DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.
STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO
DELLA ROMA L’AQUILA, A LUNGO PENALIZZATO DA UN INCIDENTE. ABBIAMO ANCORA
CODE TRA LA TANGENZIALE EST E L’USCITA DI VIA FIORENTINI NELLE DUE
DIREZIONI.
DIFFICOLTÀ DI CONSEGUENZA PER CHI DALLA TANGENZIALE DEVE ENTRARE IN A24 CON
CODE A PARTIRE DA SAN GIOVANNI E DALL’USCITA MONTI TIBURTINI PIETRALATA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA
CASSIA E FLAMINIA E SUCCESSIVAMENTE DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO LA
RUSTICA E NEL SETTORE OPPOSTO – SEMPRE IN INTERNA – TRA LE USCITE MAGLIANA
E AURELIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PONTINA EUR SINO ALLA
ROMANINA.
CRITICA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA; UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA
L’EUR E VIA DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA, INCOLONNAMENTI ANCHE TRA
POMEZIA NORD, CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
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OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma