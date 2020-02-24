Traffico Roma del 24-02-2020 ore 20:00
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RESTA INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO. ANCORA
LUNGHE CODE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA.
RESTANO INCOLONNAMENTI SULL’AURELIA A PARTIRE DAL RACCORDO VERSO PIAZZA
IRNERIO: LA STRADA È CHIUSA PER UN TRATTO DI CIRCA 2 KM IN DIREZIONE DEL
CENTRO, DEVIAZIONI SULLA CORSIA LATERALE, ALL’ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI,
MA ANCHE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA DOVE SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI
MARCIA. INEVITABILI QUINDI LE CODE ANCHE IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.
STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO
DELLA ROMA L’AQUILA, A LUNGO PENALIZZATO DA UN INCIDENTE. ABBIAMO ANCORA
CODE TRA LA TANGENZIALE EST E L’USCITA DI VIA FIORENTINI NELLE DUE
DIREZIONI.
TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO PER CHI DALLA TANGENZIALE DEVE ENTRARE IN A24
CON CODE A PARTIRE SIA DA SAN GIOVANNI E SIA DALL’USCITA MONTI TIBURTINI
PIETRALATA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA – PER TRAFFICO INTENSO –
TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PONTINA EUR SINO ALLA
ROMANINA.
ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA; UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE
CODE TRA SPINACETO E VIA DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA, INCOLONNAMENTI
ANCHE TRA POMEZIA NORD, CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
AL TRIESTE INCIDENTE SULLA SALARIA CON INCOLONNAMENTI DA VIALE REGINA
MARGHERITA SINO A VIA FILOMARINO.
INCIDENTE ANCHE SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CICLAMINI.
TRASPORTO PUBBLICO, LO SCIOPERO DEL PERSONALE ATAC E ROMA TPL RIPRENDERÀ
ALLE 20.00 PER PROTRARSI A FINE SERVIZIO. A RISCHIO QUINDI LE CORSE PER
BUS, TRAM E METROPOLITANE
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma