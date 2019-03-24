Traffico Roma del 24-03-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, ATTENZIONE è IN
CORSO LA FORMAZIONE DI CODE TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA IN DIREZIONE
PONTINA.
TUTTO TRANQUILLO SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE CITTADINE.
INCIDENTE IN VIA DI TOR PIGNATTARA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO ROVETTI. ALTRO
INCIDENTE IN VIALE DEL CAMPO BOARIO IN PROSSIMITÀ DI VIA GIULIETTI, CI
TORVIAMO NELLE VICINANZE DELLA PIRAMIDE.
OGGI DOMENICA 24 MARZO È ANCHE L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE
INVERNALE: DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
PER I VEICOLI PRIVATI DALLE 7.30 ALLE 12.30. NEL POMERIGGIO NUOVO STOP
DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30. COME SEMPRE CI SARANNO DELLE DEROGHE. PER
ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO ROMA. LUCEVERDE NELLA
SEZIONE ZTL
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ALLA CHIUSURA DELLA
STAZIONE DI REPUBBLICA SI È AGGIUNTA LA NON OPERATIVITÀ DELLA STAZIONE DI
BARBERINI; PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma