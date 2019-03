Traffico Roma del 24-03-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, ATTENZIONE è IN

CORSO LA FORMAZIONE DI CODE TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA IN DIREZIONE

PONTINA.

TUTTO TRANQUILLO SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE CITTADINE.

INCIDENTE IN VIA DI TOR PIGNATTARA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO ROVETTI. ALTRO

INCIDENTE IN VIALE DEL CAMPO BOARIO IN PROSSIMITÀ DI VIA GIULIETTI, CI

TORVIAMO NELLE VICINANZE DELLA PIRAMIDE.

OGGI DOMENICA 24 MARZO È ANCHE L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE

INVERNALE: DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

PER I VEICOLI PRIVATI DALLE 7.30 ALLE 12.30. NEL POMERIGGIO NUOVO STOP

DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30. COME SEMPRE CI SARANNO DELLE DEROGHE. PER

ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO ROMA. LUCEVERDE NELLA

SEZIONE ZTL

RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ALLA CHIUSURA DELLA

STAZIONE DI REPUBBLICA SI È AGGIUNTA LA NON OPERATIVITÀ DELLA STAZIONE DI

BARBERINI; PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

