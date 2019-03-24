Traffico Roma del 24-03-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TUTTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE GIÀ PENALIZZATO DA UN INCIDENTE
AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA IN
DIREZIONE PONTINA. ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE.
ANCHE SULLE ALTRE STRADE CITTADINE NON SI REGISTRANO DISAGI, FA ECCEZIONE
VIA DI TOR PIGNATTARA DOVE CI SONO ANCORA RALLENTAMENTI PER LE CONSEGUENZE
DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO ROVETTI.
ALTRO INCIDENTE IN VIALE DEL CAMPO BOARIO IN PROSSIMITÀ DI VIA GIULIETTI,
CI TROVIAMO NELLE VICINANZE DELLA PIRAMIDE.
OGGI DOMENICA 24 MARZO È ANCHE L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE
INVERNALE: DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA
FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI. IL BLOCCO SCATTATO ALLE 7.30 SI
PROTRARRÀ SINO ALLE 12.30.
NEL POMERIGGIO NUOVO STOP DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30.
PREVISTE COME SEMPRE DELLE DEROGHE. PER ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A
CONSULTARE IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT NELLA SEZIONE ZTL
IN CONCOMITANZA CON LA DOMENICA ECOLOGICA TORNA ANCHE “VIA LIBERA”,
INIZIATIVA CHE SI SVOLGE SU UN CIRCUITO CICLOPEDONALE CHE COINVOLGE SINO
ALLE 18.00 UNA VASTA AREA DEL CENTRO E DI PRATI. DEVIAZIONI ANCHE PER
NUMEROSE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ALLA CHIUSURA DELLA
STAZIONE DI REPUBBLICA SI SONO AGGIUNTE LA NON OPERATIVITÀ DELLE STAZIONE
DI BARBERINI E DI SPAGNA; PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS NELLA DIRETTRICE TERMINI, BARBERINI VIA VENETO
FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma