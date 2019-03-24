Traffico Roma del 24-03-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE. NESSUNA SEGNALAZIONE DI
RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI.
INCIDENTE A CINECITTÀ IN VIALE BRUNO PELIZZI ALL’INTERSEZIONE CON VIA
FILIPPO SERAFINI. ALTRO INCIDENTE IN PIAZZALE OSTIENSE, RACCOMANDIAMO LE
DOVUTE ATTENZIONI.
OGGI DOMENICA 24 MARZO È ANCHE L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE
INVERNALE: DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA
FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI. IL BLOCCO SCATTATO ALLE 7.30 SI
PROTRARRÀ SINO ALLE 12.30.
NEL POMERIGGIO NUOVO STOP DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30.
PREVISTE COME SEMPRE DELLE DEROGHE. PER ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A
CONSULTARE IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT NELLA SEZIONE ZTL
IN CONCOMITANZA CON LA DOMENICA ECOLOGICA TORNA ANCHE “VIA LIBERA”,
INIZIATIVA CHE SI SVOLGE SU UN CIRCUITO CICLOPEDONALE CHE COINVOLGE SINO
ALLE 18.00 UNA VASTA AREA DEL CENTRO E DI PRATI. DEVIAZIONI ANCHE PER
NUMEROSE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ALLA CHIUSURA DELLA
STAZIONE DI REPUBBLICA, SI SONO AGGIUNTE LA NON OPERATIVITÀ DELLE STAZIONI
DI BARBERINI E DI SPAGNA; PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS NELLA DIRETTRICE TERMINI, BARBERINI VIA VENETO
FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma