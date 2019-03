Traffico Roma del 24-03-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 10.20 STEFANO BAIOCCHI

GIORNATA CON POCO TRAFFICO QUELLA DI OGGI, CHE È ANCHE L’ULTIMA DOMENICA

ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE: SINO ALLE 12.30 DIVIETO TOTALE DELLA

CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE PER I VEICOLI

PRIVATI.

NEL POMERIGGIO NUOVO STOP DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30.

PREVISTE COME SEMPRE DELLE DEROGHE. PER ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A

CONSULTARE IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT NELLA SEZIONE ZTL

IN CONCOMITANZA CON LA DOMENICA ECOLOGICA TORNA ANCHE “VIA LIBERA”,

INIZIATIVA CHE SI SVOLGE SU UN CIRCUITO CICLOPEDONALE CHE COINVOLGE SINO

ALLE 18.00 UNA VASTA AREA DEL CENTRO E DI PRATI. DEVIAZIONI ANCHE PER

NUMEROSE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.

INCIDENTE AL LIDO DI OSTIA IN VIA DELLE EBRIDI, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE

ATTENZIONI.

E PROPRIO AD OSTIA SINO ALLE 14.30 È IN PROGRAMMA LA GARA “DUATHLON SPRINT

OSTIA 2019”, CHIUSO IL LUNGOMARE DUILIO E IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI TRA

LARGO DELLE SIRENE E VIA DEI PESCATORI.

RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ALLA CHIUSURA DELLA

STAZIONE DI REPUBBLICA, SI SONO AGGIUNTE LA NON OPERATIVITÀ DELLE STAZIONI

DI BARBERINI E DI SPAGNA; PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS NELLA DIRETTRICE TERMINI, BARBERINI VIA VENETO

FLAMINIO.

