Traffico Roma del 24-03-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DEL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALLO SVINCOLO
ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA.
IN CITTÀ TRAFFICO SCARSO GRAZIE ANCHE AL DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE
ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI SINO ALLE
12.30.
NEL POMERIGGIO NUOVO STOP DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30.
PREVISTE COME SEMPRE DELLE DEROGHE. PER ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A
CONSULTARE IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT NELLA SEZIONE ZTL
IN CONCOMITANZA CON LA DOMENICA ECOLOGICA TORNA ANCHE “VIA LIBERA”,
INIZIATIVA CHE SI SVOLGE SU UN CIRCUITO CICLOPEDONALE CHE COINVOLGE SINO
ALLE 18.00 UNA VASTA AREA DEL CENTRO E DI PRATI. DEVIAZIONI ANCHE PER
NUMEROSE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
INCIDENTE SULLA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI PORTA FURBA,
ALTRO INCIDENTE AL LIDO DI OSTIA IN VIA DELLE EBRIDI, RACCOMANDIAMO LE
DOVUTE ATTENZIONI.
E PROPRIO AD OSTIA SINO ALLE 14.30 È IN PROGRAMMA LA GARA “DUATHLON SPRINT
OSTIA 2019”, CHIUSO IL LUNGOMARE DUILIO E IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI TRA
LARGO DELLE SIRENE E VIA DEI PESCATORI.
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ALLA CHIUSURA DELLA
STAZIONE DI REPUBBLICA, SI SONO AGGIUNTE LA NON OPERATIVITÀ DELLE STAZIONI
DI BARBERINI E DI SPAGNA; PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS NELLA DIRETTRICE TERMINI, BARBERINI VIA VENETO
FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma