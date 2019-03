Traffico Roma del 24-03-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 12.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

CI SONO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA DI

SETTEBAGNI SINO ALLO SVINCOLO FLAMINIA IN DIREZIONE QUINDI CASSIA. ABBIAMO

POI CODE PER TRAFFICO TRA L’USCITA TRIONFALE OTTAVIA E LO SVINCOLO BOCCEA.

DIFFICOLTÀ ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE CI SONO

INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALLO SVINCOLO ARDEATINA IN

DIREZIONE QUINDI PONTINA. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DELL’AREA DI SERVIZIO CASILINA.

PROSEGUENDO IN CARREGGIATA INTERNA ALTRO INCIDENTE, CI SONO CODE TRA

L’USCITA OSTIA ACILIA E IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE QUINDI

DELL’AURELIA.

INCIDENTE SULL’AURELIA, ATTENZIONE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E

MALAGROTTA IN DIREZIONE DI FREGENE.

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E IL BIVIO

DI PRATICA DI MARE. STESSA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO SINO A VIA

DI ACILIA.

NELLA ZONA DEI COLLI ALBANI CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA VIA APPIA E DELLA

VIA DEI LAGHI.

OGGI SINO ALLE 12.30 DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA

COSIDDETTA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI.

NEL POMERIGGIO NUOVO STOP DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30.

PREVISTE COME SEMPRE DELLE DEROGHE. PER ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A

CONSULTARE IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT NELLA SEZIONE ZTL

