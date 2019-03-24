Traffico Roma del 24-03-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 12.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CI SONO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA DI
SETTEBAGNI SINO ALLO SVINCOLO FLAMINIA IN DIREZIONE QUINDI CASSIA. ABBIAMO
POI CODE PER TRAFFICO TRA L’USCITA TRIONFALE OTTAVIA E LO SVINCOLO BOCCEA.
DIFFICOLTÀ ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE CI SONO
INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALLO SVINCOLO ARDEATINA IN
DIREZIONE QUINDI PONTINA. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DELL’AREA DI SERVIZIO CASILINA.
PROSEGUENDO IN CARREGGIATA INTERNA ALTRO INCIDENTE, CI SONO CODE TRA
L’USCITA OSTIA ACILIA E IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE QUINDI
DELL’AURELIA.
INCIDENTE SULL’AURELIA, ATTENZIONE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E
MALAGROTTA IN DIREZIONE DI FREGENE.
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E IL BIVIO
DI PRATICA DI MARE. STESSA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO SINO A VIA
DI ACILIA.
NELLA ZONA DEI COLLI ALBANI CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA VIA APPIA E DELLA
VIA DEI LAGHI.
OGGI SINO ALLE 12.30 DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA
COSIDDETTA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI.
NEL POMERIGGIO NUOVO STOP DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30.
PREVISTE COME SEMPRE DELLE DEROGHE. PER ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A
CONSULTARE IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT NELLA SEZIONE ZTL
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma