Traffico Roma del 24-03-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO TUTTAVIA ANCORA CODE TRA IL BIVIO PER
LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA OSTIA ACILIA.
IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PRENESTINA
SINO ALLO SVINCOLO ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA.
NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ RESTA CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA
MARIO FANI, IN VIA DELLA CAMILLUCCIA E IN VIA TRIONFALE
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO
SINO A VIA DI ACILIA.
NELLA ZONA DEI COLLI ALBANI CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA VIA APPIA E DELLA
VIA DEI LAGHI.
OGGI DOMENICA 24 MARZO È ANCHE L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE
INVERNALE: DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA
FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI. IL BLOCCO, TERMINATO ALLE 12.30,
RIPRENDERÀ ALLE 16.30 PER PROTRARSI SINO ALLE 20.30.
PREVISTE COME SEMPRE DELLE DEROGHE. PER ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A
CONSULTARE IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT NELLA SEZIONE ZTL
IN CONCOMITANZA CON LA DOMENICA ECOLOGICA TORNA ANCHE “VIA LIBERA”,
INIZIATIVA CHE SI SVOLGE SU UN CIRCUITO CICLOPEDONALE CHE COINVOLGE SINO
ALLE 18.00 UNA VASTA AREA DEL CENTRO E DI PRATI. DEVIAZIONI ANCHE PER
NUMEROSE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ALLA CHIUSURA DELLA
STAZIONE DI REPUBBLICA, SI SONO AGGIUNTE LA CHIUSURA DELLE STAZIONI DI
BARBERINI E DI SPAGNA; PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS NELLA DIRETTRICE TERMINI, BARBERINI VIA VENETO
FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma