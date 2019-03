Traffico Roma del 24-03-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 14.20 SS

TORNATO REGOLARE IL TRAFFIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA

TERMINATI I RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E L’OSTIENSE.

BREVI RALLENTAMENT, PER TRAFFICO INTENSO SI SEGNALANO SU VIA CRISTOFORO

COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.

RESTA CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE FORO

ITALICO , . CHIUSO L’ACCESSO DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI, RIPERCUSSIONI

SULLE STRADE ADIACENTI.

ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE DIVIETO TOTALE DELLA

CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI., DALLE

16.30 ALLE 20.30.

TRAPORTO FERROVIARIO TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO SULLA LINEA DIRETTISSIMA

ROMA FIRENZE, RISOLTO IL GUASTO TECNICO TRA SETTEBAGNI E ROMA TIBURTINA.

