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Traffico Roma del 24-03-2019 ore 14:30

di - 24 Marzo 2019 - 14:30

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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 14.20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON  POMERIGGIO  E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TORNATO REGOLARE  IL TRAFFIO SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA ESTERNA
TERMINATI I RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E L’OSTIENSE.
BREVI RALLENTAMENT, PER TRAFFICO INTENSO  SI SEGNALANO SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.
RESTA CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE FORO
ITALICO , . CHIUSO L’ACCESSO DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI, RIPERCUSSIONI
SULLE STRADE ADIACENTI.
ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE DIVIETO TOTALE DELLA
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI., DALLE
16.30  ALLE 20.30.
PREVISTE COME SEMPRE DELLE DEROGHE. PER ULTERIORI DETTAGLI  POTETE
CONSULTARE IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT NELLA SEZIONE ZTL
TRAPORTO FERROVIARIO  TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO SULLA LINEA DIRETTISSIMA
ROMA FIRENZE, RISOLTO IL GUASTO TECNICO TRA SETTEBAGNI E ROMA TIBURTINA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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