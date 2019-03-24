Traffico Roma del 24-03-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 16:20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA ROMANINA E APPIA.
ANCORA DIFFICOLTA’ ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , PER UN
INCIDENTE CHIUSO L’INGRESSO DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI VERSO VIA DEL
FORO ITALICO.
OGGI DOMENICA 24 MARZO È L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE
INVERNALE: DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA
FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI. IL BLOCCO, RIPRENDERÀ ALLE 16.30 PER
PROTRARSI SINO ALLE 20.30.
IN CONCOMITANZA CON LA DOMENICA ECOLOGICA TORNA ANCHE “VIA LIBERA”,
INIZIATIVA CHE SI SVOLGE SU UN CIRCUITO CICLOPEDONALE CHE COINVOLGE FINO
ALLE 18.00 UNA VASTA AREA DEL CENTRO E DI PRATI. DEVIAZIONI ANCHE PER
NUMEROSE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ CHIUSA LA STAZIONE DI
REPUBBLICA, SI SONO AGGIUNTE LE CHIUSURE DELLE STAZIONI DI BARBERINI E DI
SPAGNA; PER CUI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. DISPOSTE CORSE CON
AUTOBUS NELLA DIRETTRICE TERMINI, BARBERINI VIA VENETO FLAMINIO.
SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PROBLEMI SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA
CASSINO SOSPESA DA QUESTA MATTINA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, E’ ATTIVO UN
SERVIZIO AUTOBUS SOSTITUTIVO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma