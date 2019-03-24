Traffico Roma del 24-03-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 17.20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ RESTA CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA
MARIO FANI, IN VIA DELLA CAMILLUCCIA E IN VIA TRIONFALE.
SUL RACCORSO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA
PENESTINA E ARDEATINA, IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIA DEL MARE E ROMANINA.
OGGI DOMENICA 24 MARZO È ANCHE L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE
INVERNALE: DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA
FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI. IL BLOCCO, TERMINATO ALLE 12.30,
RIPRENDERÀ ALLE 16.30 PER PROTRARSI SINO ALLE 20.30.
PREVISTE COME SEMPRE DELLE DEROGHE. PER ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A
CONSULTARE IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT NELLA SEZIONE ZTL.
IN CONCOMITANZA CON LA DOMENICA ECOLOGICA TORNA ANCHE “VIA LIBERA”,
INIZIATIVA CHE SI SVOLGE SU UN CIRCUITO CICLOPEDONALE CHE COINVOLGE SINO
ALLE 18.00 UNA VASTA AREA DEL CENTRO E DI PRATI. DEVIAZIONI ANCHE PER
NUMEROSE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ALLA CHIUSURA DELLA
STAZIONE DI REPUBBLICA, SI SONO AGGIUNTE LE CHIUSURE DELLE STAZIONI DI
BARBERINI E DI SPAGNA; PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS NELLA DIRETTRICE TERMINI, BARBERINI VIA VENETO
FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma