Traffico Roma del 24-03-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 18:20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN DIREZIONE DELLA
CAPITALE.
E’ IL CASO DI VIA PONTINA IN FILA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA, DI
VIA C.COLOMBO DA OSTIA A VIA DI ACILIA E DELLA VIA AURELIA DA FREGENE AL
RACCORDO ANULARE.
CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL BIVIO PER LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA E
IL RACCORDO ANULARE.
SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA BISS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA VIA PRENESTINA E APPIA.
TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO LE DUE DIRAMAZIONI, RISPETTIVAMENTE SULLA NORD
IN FILA DA SETTEBAGNI E SULLA SUD DA TORRENOVA IN ENTRAMBE I CASI VERSO IL
RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO CHE FINO ALLE 20.30 IN OCCASIONE DELLA DOMENICA ECOLOGICA C’E’
IL DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA
VERDE PER I VEICOLI PRIVATI.
RICORDIAMO INOLTRE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ CHIUSA LA
STAZIONE DI REPUBBLICA, SI SONO AGGIUNTE LE CHIUSURE DELLE STAZIONI DI
BARBERINI E DI SPAGNA; PER CUI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. DISPOSTE
CORSE CON AUTOBUS NELLA DIRETTRICE TERMINI, BARBERINI ,VIA VENETO,
FLAMINIO.
SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RESTA SOSPESA DA QUESTA MATTINA LA
LINEA FERROVIARIA ROMA CASSINO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, E’ ATTIVO UN
SERVIZIO AUTOBUS SOSTITUTIVO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma