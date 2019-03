Traffico Roma del 24-03-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 18:20 TR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN DIREZIONE DELLA

CAPITALE.

E’ IL CASO DI VIA PONTINA IN FILA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA, DI

VIA C.COLOMBO DA OSTIA A VIA DI ACILIA E DELLA VIA AURELIA DA FREGENE AL

RACCORDO ANULARE.

CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL BIVIO PER LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA E

IL RACCORDO ANULARE.

SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA

FIUMICINO ALLA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASSIA BISS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA VIA PRENESTINA E APPIA.

TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO LE DUE DIRAMAZIONI, RISPETTIVAMENTE SULLA NORD

IN FILA DA SETTEBAGNI E SULLA SUD DA TORRENOVA IN ENTRAMBE I CASI VERSO IL

RACCORDO ANULARE.

RICORDIAMO CHE FINO ALLE 20.30 IN OCCASIONE DELLA DOMENICA ECOLOGICA C’E’

IL DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA

VERDE PER I VEICOLI PRIVATI.

RICORDIAMO INOLTRE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ CHIUSA LA

STAZIONE DI REPUBBLICA, SI SONO AGGIUNTE LE CHIUSURE DELLE STAZIONI DI

BARBERINI E DI SPAGNA; PER CUI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. DISPOSTE

CORSE CON AUTOBUS NELLA DIRETTRICE TERMINI, BARBERINI ,VIA VENETO,

FLAMINIO.

SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RESTA SOSPESA DA QUESTA MATTINA LA

LINEA FERROVIARIA ROMA CASSINO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, E’ ATTIVO UN

SERVIZIO AUTOBUS SOSTITUTIVO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma