Traffico Roma del 24-03-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 19:20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN DIREZIONE DELLA
CAPITALE.
E’ IL CASO DI VIA PONTINA IN FILA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA, DI
VIA C.COLOMBO DA OSTIA A VIA DI ACILIA E DELLA VIA AURELIA DA FREGENE AL
RACCORDO ANULARE.
CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL BIVIO PER LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA E
IL RACCORDO ANULARE.
SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA ROMANINA E TRA LA RUSTICA E VIA TIBURTINA, STESSA SITUAZIONE
IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E NOMENTANA
E PIU’ AVANTI TRA VIA DEL MARE E CASAL DEL MARMO.
TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO LE DUE DIRAMAZIONI, RISPETTIVAMENTE SULLA NORD
IN FILA DA SETTEBAGNI E SULLA SUD DA TORRENOVA IN ENTRAMBE I CASI VERSO IL
RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO CHE FINO ALLE 20.30 IN OCCASIONE DELLA DOMENICA ECOLOGICA C’E’
IL DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA
VERDE PER I VEICOLI PRIVATI. PREVISTE COME SEMPRE DELLE DEROGHE. PER
ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
NELLA SEZIONE ZTL.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RESTA SOSPESA DA QUESTA MATTINA LA LINEA
FERROVIARIA ROMA CASSINO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, E’ ATTIVO UN SERVIZIO
AUTOBUS SOSTITUTIVO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma