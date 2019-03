Traffico Roma del 24-03-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 19:20 TR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN DIREZIONE DELLA

CAPITALE.

E’ IL CASO DI VIA PONTINA IN FILA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA, DI

VIA C.COLOMBO DA OSTIA A VIA DI ACILIA E DELLA VIA AURELIA DA FREGENE AL

RACCORDO ANULARE.

CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL BIVIO PER LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA E

IL RACCORDO ANULARE.

SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA

FIUMICINO ALLA ROMANINA E TRA LA RUSTICA E VIA TIBURTINA, STESSA SITUAZIONE

IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E NOMENTANA

E PIU’ AVANTI TRA VIA DEL MARE E CASAL DEL MARMO.

TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO LE DUE DIRAMAZIONI, RISPETTIVAMENTE SULLA NORD

IN FILA DA SETTEBAGNI E SULLA SUD DA TORRENOVA IN ENTRAMBE I CASI VERSO IL

RACCORDO ANULARE.

RICORDIAMO CHE FINO ALLE 20.30 IN OCCASIONE DELLA DOMENICA ECOLOGICA C’E’

IL DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA

VERDE PER I VEICOLI PRIVATI. PREVISTE COME SEMPRE DELLE DEROGHE. PER

ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT

NELLA SEZIONE ZTL.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RESTA SOSPESA DA QUESTA MATTINA LA LINEA

FERROVIARIA ROMA CASSINO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, E’ ATTIVO UN SERVIZIO

AUTOBUS SOSTITUTIVO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma