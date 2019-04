Traffico Roma del 24-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 07:20 Maria Barbara

IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA

VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO, PIU’ AVANTI SEGNALIAMO

ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI DI

MANUTENZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.

PER QUANTO RIGUARDA IL GRA NON CI SONO PARTICOLARI IMPEDIMENTI PER IL

TRAFFICO , QUALCHE DISAGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALLA’ALT DI

PORTONACCIO VERSO IL CENTRO

