Traffico Roma del 24-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 07:20 Maria Barbara
Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA
VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO, PIU’ AVANTI SEGNALIAMO
ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI DI
MANUTENZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.
PER QUANTO RIGUARDA IL GRA NON CI SONO PARTICOLARI IMPEDIMENTI PER IL
TRAFFICO , QUALCHE DISAGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALLA’ALT DI
PORTONACCIO VERSO IL CENTRO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma