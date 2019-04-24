Traffico Roma del 24-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 07:50 Maria Barbara
Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA
VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO, PIU’ AVANTI SEGNALIAMO
ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI DI
MANUTENZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.
. RICORDIAMO CHE IL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – OVVERO QUELLO COMPRESO TRA
VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI È PERCORRIBILE SU CARREGGIATA RIDOTTA.
PER QUANTO RIGUARDA IL GRA NON CI SONO PARTICOLARI IMPEDIMENTI PER IL
TRAFFICO , PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA ALLA’LATEZA
DELL’APPIA
FINO AL 30 APRILE SU VIA NOMENTANA PER LAVORI TRANSITO SU CARREGGIATA
RIDOTTA TRA VIA POGGIO BRACCIOLINI E VIA SPADUCCI,CI TROVIAMO POCO DOPO
VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO, TALI LAVORI VENGONO SVOLTI IN FASCIA ORARIA
9/17.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma