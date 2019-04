Traffico Roma del 24-04-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 07:50 Maria Barbara

Taormina



IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA

VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO, PIU’ AVANTI SEGNALIAMO

ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI DI

MANUTENZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.

. RICORDIAMO CHE IL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – OVVERO QUELLO COMPRESO TRA

VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI È PERCORRIBILE SU CARREGGIATA RIDOTTA.

PER QUANTO RIGUARDA IL GRA NON CI SONO PARTICOLARI IMPEDIMENTI PER IL

TRAFFICO , PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA ALLA’LATEZA

DELL’APPIA

FINO AL 30 APRILE SU VIA NOMENTANA PER LAVORI TRANSITO SU CARREGGIATA

RIDOTTA TRA VIA POGGIO BRACCIOLINI E VIA SPADUCCI,CI TROVIAMO POCO DOPO

VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO, TALI LAVORI VENGONO SVOLTI IN FASCIA ORARIA

9/17.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma