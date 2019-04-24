Traffico Roma del 24-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 08:20 Maria Barbara
Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA
VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO, PIU’ AVANTI SEGNALIAMO
ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI DI
MANUTENZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.
. RICORDIAMO CHE IL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – OVVERO QUELLO COMPRESO TRA
VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI È PERCORRIBILE SU CARREGGIATA RIDOTTA.
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE DA VIA PRENESINA A VIALE CASTRENSE
POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LARGO PORTA DI CAVVALLEGGERI
RALLENTAMENTI POI SU VIA AURELIA DA VIA DI BRAVA A VIA AURELIA ANTICA
PER QUANTO RIGUARDA IL GRA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
ALL’ALTEZZA DELL’APPIA SEMPRE SUL RACCORDO, CHIUSO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA, LO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE CENTRO. LA
RIAPERTURA IL 25 APRILE .
CHIUSA PER LAVORI VIA DELLA PITTURA TRA VIALE DELLA LETTERATURA E VIALE
DELL’INDUSTRIA FINO AL 27 APRILE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma