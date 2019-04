Traffico Roma del 24-04-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 08:20 Maria Barbara

Taormina



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….

IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA

VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO, PIU’ AVANTI SEGNALIAMO

ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI DI

MANUTENZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.

. RICORDIAMO CHE IL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – OVVERO QUELLO COMPRESO TRA

VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI È PERCORRIBILE SU CARREGGIATA RIDOTTA.

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE DA VIA PRENESINA A VIALE CASTRENSE

POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LARGO PORTA DI CAVVALLEGGERI

RALLENTAMENTI POI SU VIA AURELIA DA VIA DI BRAVA A VIA AURELIA ANTICA

PER QUANTO RIGUARDA IL GRA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA

ALL’ALTEZZA DELL’APPIA SEMPRE SUL RACCORDO, CHIUSO LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA, LO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE CENTRO. LA

RIAPERTURA IL 25 APRILE .

CHIUSA PER LAVORI VIA DELLA PITTURA TRA VIALE DELLA LETTERATURA E VIALE

DELL’INDUSTRIA FINO AL 27 APRILE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma