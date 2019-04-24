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Traffico Roma del 24-04-2019 ore 09:30

di - 24 Aprile 2019 - 9:30

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VIABILITÀ ROMA  MERCOLEDI’ 24 APRILE  2019 ORE 09:20 Maria Barbara
Taormina
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
IN APERTURA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE DA FIORENTINIA
ALLA TANGENZIALE ST VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI PER LAVORI E PER UN INCIDENTE RECENTE  SU VIA DEL FORO
ITALICO DA VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO, PIU’ AVANTI
SEGNALIAMO ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI
DI MANUTENZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA
SACCHETTI.  . RICORDIAMO CHE IL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – OVVERO QUELLO
COMPRESO TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI È PERCORRIBILE SU CARREGGIATA
RIDOTTA.
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE PER UN INCIDENTE ANCORA  DA VIA PRENESTINA A
VIALE CASTRENSE
POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LARGO PORTA DI CAVALLEGGERI
RALLENTAMENTI POI SU VIA AURELIA DA VIA DI BRAVA A VIA AURELIA ANTICA
RICORDIAMO CHE PER ACCERTAMENTI TECNICI SU UN MURO PERICOLANTE,VIA
TRIONFALE RESTA CHIUSA, VERSO MONTE MARIO, DALL’ALTEZZA DEL SAN FILIPPO
NERI A VIA FRATELLI GUALANDI. LE LINEE DI BUS LI IN TRANSITO SONO DEVIATE
SU VIA EUGENIO DI MATTEI INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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