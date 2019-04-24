Traffico Roma del 24-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 09:50 Maria Barbara
Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
IN APERTURA PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE
DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE ST VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI PER LAVORI E PER UN INCIDENTE RECENTE SU VIA DEL FORO
ITALICO DA VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO, PIU’ AVANTI
SEGNALIAMO ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER
LAVORI DI MANUTENZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA
SACCHETTI. . RICORDIAMO CHE IL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – OVVERO QUELLO
COMPRESO TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI È PERCORRIBILE SU CARREGGIATA
RIDOTTA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LARGO PORTA DI CAVALLEGGERI
RALLENTAMENTI POI SU VIA AURELIA DA VIA DI BRAVA A VIA AURELIA ANTICA
RICORDIAMO CHE PER ACCERTAMENTI TECNICI SU UN MURO PERICOLANTE,VIA
TRIONFALE RESTA CHIUSA, VERSO MONTE MARIO, DALL’ALTEZZA DEL SAN FILIPPO
NERI A VIA FRATELLI GUALANDI. LE LINEE DI BUS LI IN TRANSITO SONO DEVIATE
SU VIA EUGENIO DI MATTEI INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
FINO AL 30 APRILE SU VIA NOMENTANA PER LAVORI TRANSITO SU CARREGGIATA
RIDOTTA TRA VIA POGGIO BRACCIOLINI E VIA SPADUCCI,CI TROVIAMO POCO DOPO
VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO, TALI LAVORI VENGONO SVOLTI IN FASCIA ORARIA
9/17.
Metro A: circolazione rallentata nella tratta Arco del Travertino/Furio
Camillo > Battistini (intervento tecnico tra le stazioni Colli Albani-Furio
Camillo)
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma