Traffico Roma del 24-04-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 09:50 Maria Barbara

Taormina



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….

IN APERTURA PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE

DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE ST VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI PER LAVORI E PER UN INCIDENTE RECENTE SU VIA DEL FORO

ITALICO DA VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO, PIU’ AVANTI

SEGNALIAMO ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER

LAVORI DI MANUTENZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA

SACCHETTI. . RICORDIAMO CHE IL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – OVVERO QUELLO

COMPRESO TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI È PERCORRIBILE SU CARREGGIATA

RIDOTTA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LARGO PORTA DI CAVALLEGGERI

RALLENTAMENTI POI SU VIA AURELIA DA VIA DI BRAVA A VIA AURELIA ANTICA

RICORDIAMO CHE PER ACCERTAMENTI TECNICI SU UN MURO PERICOLANTE,VIA

TRIONFALE RESTA CHIUSA, VERSO MONTE MARIO, DALL’ALTEZZA DEL SAN FILIPPO

NERI A VIA FRATELLI GUALANDI. LE LINEE DI BUS LI IN TRANSITO SONO DEVIATE

SU VIA EUGENIO DI MATTEI INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.

FINO AL 30 APRILE SU VIA NOMENTANA PER LAVORI TRANSITO SU CARREGGIATA

RIDOTTA TRA VIA POGGIO BRACCIOLINI E VIA SPADUCCI,CI TROVIAMO POCO DOPO

VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO, TALI LAVORI VENGONO SVOLTI IN FASCIA ORARIA

9/17.

Metro A: circolazione rallentata nella tratta Arco del Travertino/Furio

Camillo > Battistini (intervento tecnico tra le stazioni Colli Albani-Furio

Camillo)

