Traffico Roma del 24-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI' 24 APRILE 2019 ORE 11:20

Taormina



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL'ACI

IN APERTURA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE DA FIORENTINI

ALLA TANGENZIALE ST VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA

DIREZIONE STADIO, PIU’ AVANTI SEGNALIAMO ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRA VIA MARIO FANI E

VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI. . POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA INGRESSO DELLA GALLERIA NUOVA

CRCOLAZIONE

CHIUSA PER LAVORI VIA DELLA PITTURA TRA VIALE DELLA LETTERATURA E VIALE

DELL’INDUSTRIA FINO AL 27 APRILE.

AD OSTIA UN INCIDENTE SI SEGNALA SU VIA ARISTIDE CARABELLI

SUL GRA SCHIUSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, LO SVINCOLO DI USCITA DI TOR

BELLA MONACA IN DIREZIONE CENTRO. LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .

INFINE ANCORA RALLENTATA LA LINEA METRO A TRA ARCO DI TRAVERTINO FURIO

CAMILLO VERSO BATTISTINI PER UN INTERVENTO TECNICO TRA COLLI ALVANI E

FURIO CAMILLO

