Traffico Roma del 24-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 11:20 Maria Barbara
Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
IN APERTURA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE DA FIORENTINI
ALLA TANGENZIALE ST VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA
DIREZIONE STADIO, PIU’ AVANTI SEGNALIAMO ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRA VIA MARIO FANI E
VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI. . POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN
INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA INGRESSO DELLA GALLERIA NUOVA
CRCOLAZIONE
CHIUSA PER LAVORI VIA DELLA PITTURA TRA VIALE DELLA LETTERATURA E VIALE
DELL’INDUSTRIA FINO AL 27 APRILE.
AD OSTIA UN INCIDENTE SI SEGNALA SU VIA ARISTIDE CARABELLI
SUL GRA SCHIUSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, LO SVINCOLO DI USCITA DI TOR
BELLA MONACA IN DIREZIONE CENTRO. LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .
INFINE ANCORA RALLENTATA LA LINEA METRO A TRA ARCO DI TRAVERTINO FURIO
CAMILLO VERSO BATTISTINI PER UN INTERVENTO TECNICO TRA COLLI ALVANI E
FURIO CAMILLO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma