Traffico Roma del 24-04-2019 ore 14:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 13:20 Maria Barbara
Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER UN INCIDENTE CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO.
SU QUEST’ULTIMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA LAURENTINA E
L’ANAGNINA .
SULLA TANGENZIALE EST CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LA TIBURTINA ED IL
BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA, MENTRE IN DIREZIONE STADIO I CONSUETI LAVORI
CHEON CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A CORSO DI FRANCIA
DALLE 17 ALLE 20 CIRCA E’ PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE SU PIAZZA DI MONTE
CITORIO TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO , POSSIBILI
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE.
NELLA PERIFERIA EST DELLA CAPITALE LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA DI TOR
BELLA MONACA PERTANTO SUL RACCORDO ANULARE DA OGGI E FINO A GIOVEDI 25
APRILE E’ CHIUSA SULLA CARREGGIATA INTERNA L’USCITA DI TOR BELLA MONACA .
I
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma