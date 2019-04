Traffico Roma del 24-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 13:20 Maria Barbara

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER UN INCIDENTE CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO.

SU QUEST’ULTIMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA LAURENTINA E

L’ANAGNINA .

SULLA TANGENZIALE EST CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LA TIBURTINA ED IL

BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA, MENTRE IN DIREZIONE STADIO I CONSUETI LAVORI

CHEON CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A CORSO DI FRANCIA

DALLE 17 ALLE 20 CIRCA E’ PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE SU PIAZZA DI MONTE

CITORIO TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO , POSSIBILI

DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE.

NELLA PERIFERIA EST DELLA CAPITALE LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA DI TOR

BELLA MONACA PERTANTO SUL RACCORDO ANULARE DA OGGI E FINO A GIOVEDI 25

APRILE E’ CHIUSA SULLA CARREGGIATA INTERNA L’USCITA DI TOR BELLA MONACA .

