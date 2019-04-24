Traffico Roma del 24-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA; CODE A TRATTI IN
CARREGGIATA ESTERNA DALLA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA.
CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS DA VIA DI SANTA CORNELIA A VIA DELLA
GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO
CON LA VIA CASSIA NUOVA.
AL FLAMINIO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE
DELLE NAVI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DELLE BELLE ARTI.
A SUD DELLA CAPITALE IN ZONA DRAGONCELLO RALLENTAMENTI SU VIA DEI ROMAGNOLI
DA VIALE FRA ANDREA DI GIOVANNI A VIA FRANCESCO DONATI, IN DIREZIONE OSTIA:
SI TRATTA DI UN INCIDENTE CON QUATTRO VEICOLI COINVOLTI.
CODE PER LAVORI IN ZONA BOCCEA SU VIA NAZARETH DA VIA DI BOCCEA A VIA DEI
CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE AURELIA; IN DIREZIONE BOCCEA
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SU VIA DI ACQUAFREDDA DA VIA BARBARESCO A VIA
DEI CASALI DI ACQUAFREDDA.
CONTINUANO I LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA
RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA; CI SONO CODE A PARTIRA DA VIALE DI
TOR DI QUINTO FINO A CORSO DI FRANCIA
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.
RICORDIAMO NELLA PERIFERIA EST DELLA CAPITALE I LAVORI DI MANUTENZIONE IN
VIA DI TOR BELLA MONACA: DA OGGI E FINO A GIOVEDI 25 APRILE SUL RACCORDO
ANULARE E’ CHIUSA LUNGO CARREGGIATA INTERNA L’USCITA DI TOR BELLA MONACA .
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma