Traffico Roma del 24-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 15:20 RB



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA; CODE A TRATTI IN

CARREGGIATA ESTERNA DALLA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA.

CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS DA VIA DI SANTA CORNELIA A VIA DELLA

GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA.

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO

CON LA VIA CASSIA NUOVA.

AL FLAMINIO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE

DELLE NAVI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DELLE BELLE ARTI.

A SUD DELLA CAPITALE IN ZONA DRAGONCELLO RALLENTAMENTI SU VIA DEI ROMAGNOLI

DA VIALE FRA ANDREA DI GIOVANNI A VIA FRANCESCO DONATI, IN DIREZIONE OSTIA:

SI TRATTA DI UN INCIDENTE CON QUATTRO VEICOLI COINVOLTI.

CODE PER LAVORI IN ZONA BOCCEA SU VIA NAZARETH DA VIA DI BOCCEA A VIA DEI

CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE AURELIA; IN DIREZIONE BOCCEA

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SU VIA DI ACQUAFREDDA DA VIA BARBARESCO A VIA

DEI CASALI DI ACQUAFREDDA.

CONTINUANO I LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA

RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA; CI SONO CODE A PARTIRA DA VIALE DI

TOR DI QUINTO FINO A CORSO DI FRANCIA

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.

RICORDIAMO NELLA PERIFERIA EST DELLA CAPITALE I LAVORI DI MANUTENZIONE IN

VIA DI TOR BELLA MONACA: DA OGGI E FINO A GIOVEDI 25 APRILE SUL RACCORDO

ANULARE E’ CHIUSA LUNGO CARREGGIATA INTERNA L’USCITA DI TOR BELLA MONACA .

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma