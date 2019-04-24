Traffico Roma del 24-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 16:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI CODE PER
INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA; LUNGO LA
CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA VIALE
PALMIRO TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; IN DIREZIONE
OPPOSTA VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO DALLA TANGENZIALE A
PORTONACCIO.
PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DEL TRATTO
FANI-TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI; RALLENTAMENTI A PARTIRE DA
VIA DEL FORO ITALICO.
LAVORI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO:
SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA; CODE DA
VIALE DI TOR DI QUINTO. IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA
CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA, DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALECASTRENSE.
IN CENTRO DALLE 17:00 ALLE 20:00 MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI MONTE CITORIO
TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO; POSSIBILI DISAGI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma