Traffico Roma del 24-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI CODE PER
INCIDENTE DALLA CASSIA ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO
DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI
DALLA C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA.
CODE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA
DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SULLA CORSIA
LATERALE IN PROSSIMITÀ VIALE DI TOR MARANCIA, SI TRATTA DI UN INCIDENTE A
CATENA, IN DIREZIONE CENTRO.
INCIDENTE ANCHE VIA DELLA PISANA CON RALLENTAMENTI DA VIALE LUIGI MORETTI E
VIA DEL PONTE PISANO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E DAL RACCORDO A VIA DEL
PONTE PISANO IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA VIA APPIA NUOVA AL BIVIO CON VIA DELLE CAPANNELLE RALLENTAMENTI IN
DIREZIONE CENTRO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
LAVORI U VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO: SI VIAGGIA SU
CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA; CODE DA VIALE DI TOR
DI QUINTO. IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE
DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA, DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
IN CENTRO MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI MONTE CITORIO TRA VIA DELLA COLONNA
ANTONINA E L’OBELISCO; POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 20:00 CIRCA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma