Traffico Roma del 24-04-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 17:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI CODE DALLA
CASSIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CAREGGIATA
ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONEPER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PISANA DA VIALE
LUIGI MORETTI A VIA DEL PONTE PISANO VERSO IL RACCORDO ANULARE E DAL
RACCORDO A VIA DEL PONTE PISANO IN DIREZIONE CENTRO.
ALL’ARDEATINO RALLENTAMENTI E CODE PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA VIA
CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DI TOR MARANCIA; SI TRATTA DI UN
INCIDENTE A CATENA AVVENUTO SULLA CORSIA LATERALE, IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA VIA APPIA NUOVA AL BIVIO CON VIA DELLE CAPANNELLE RALLENTAMENTI IN
DIREZIONE CENTRO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZZIONE STADIO OLIMPICO, CODE PER TRAFFICO E
PER LAVORI DA VIA DELLE VALLI A VIA SALARIA E PROSEGUENDO DA VIALE DI TOR
DI QUINTO A CORSO DI FRANCIA;
IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE DI
TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA E DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
ROMA L’AQUILA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE EST A VIALE
PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
IN CENTRO MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI MONTE CITORIO TRA VIA DELLA COLONNA
ANTONINA E L’OBELISCO; POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 20:00 CIRCA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma