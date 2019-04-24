Traffico Roma del 24-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 18:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE
DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA; LUNGO LA
CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA.
CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER VIA
DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE FUORI CITTÀ.
ALL’ARDEATINO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DI TOR MARANCIA IN
DIREZIONE CENTRO.
SULLA VIA APPIA NUOVA AL BIVIO CON VIA DELLE CAPANNELLE RALLENTAMENTI VERSO
IL CENTRO CITTÀ: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DEL TRATTO FANI-TRIONFALE
IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI; CODE A PARTIRE DA VIA DEL FORO ITALICO.
PROSEGUONO I LAVORI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO: CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A CORSO DI FRANCIA; IN DIREZIONE
OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, CODE PER TRAFFICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A
VIALE DELLA MOSCHEA.
PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI,
CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE
CASTRENSE.
IN CENTRO MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI MONTE CITORIO TRA VIA DELLA COLONNA
ANTONINA E L’OBELISCO; POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 20:00 CIRCA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma