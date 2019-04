Traffico Roma del 24-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 18:50 RB



SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE

DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA; LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA C .COLOMBO ALLA CASILINA.

A CENTOCELLE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA AL BIVIO CON

VIALE DELLA PRIMAVERA.

PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DEL TRATTO

FANI-TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI; RALLENTAMENTI A PARTIRE DA

VIA DEL FORO ITALICO.

LAVORI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO: CI SONO

CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO FINO A CORSO DI FRANCIA.

IN ZONA VATICANO CHIUSO PER UNA PERDITA DI ACQUA IL SOTTOPASSO LUNGOTEVERE

IN SASSIA IN DIREZIONE VIA GREGORIO VII

IN CENTRO MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI MONTE CITORIO TRA VIA DELLA COLONNA

ANTONINA E L’OBELISCO; POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 20:00.

