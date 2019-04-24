Traffico Roma del 24-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 18:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE
DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA; LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA C .COLOMBO ALLA CASILINA.
A CENTOCELLE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA AL BIVIO CON
VIALE DELLA PRIMAVERA.
PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DEL TRATTO
FANI-TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI; RALLENTAMENTI A PARTIRE DA
VIA DEL FORO ITALICO.
LAVORI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO: CI SONO
CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO FINO A CORSO DI FRANCIA.
IN ZONA VATICANO CHIUSO PER UNA PERDITA DI ACQUA IL SOTTOPASSO LUNGOTEVERE
IN SASSIA IN DIREZIONE VIA GREGORIO VII
IN CENTRO MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI MONTE CITORIO TRA VIA DELLA COLONNA
ANTONINA E L’OBELISCO; POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 20:00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma