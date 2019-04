Traffico Roma del 24-04-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 19:50 RB



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A

TRATTI PER UN INCIDENTE DALLA LAURENTINA DALLA ALLA CASILINA.

IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DAL BIVIO PER LA A24 ROMA

L’AQUILA ALLA CASILINA

PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DEL TRATTO

FANI-TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI; RALLENTAMENTI A PARTIRE DA

VIA DEL FORO ITALICO.

LAVORI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO: CI SONO

CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO FINO A CORSO DI FRANCIA.

IN ZONA VATICANO CHIUSO PER UNA PERDITA DI ACQUA IL SOTTOPASSO LUNGOTEVERE

IN SASSIA IN DIREZIONE VIA GREGORIO VII.

A COLLI ANIENE IN VIA DEL BADILE, È IN CORSO UNA CERIMONIA IN MEMORIA DEI

PARTIGIANI CADUTI NEL CORSO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. POSSIBILI

RALLENTAMENTI FINO ALLE 21:00

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma