Traffico Roma del 24-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 19:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A
TRATTI PER UN INCIDENTE DALLA LAURENTINA DALLA ALLA CASILINA.
IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DAL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA ALLA CASILINA
PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DEL TRATTO
FANI-TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI; RALLENTAMENTI A PARTIRE DA
VIA DEL FORO ITALICO.
LAVORI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO: CI SONO
CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO FINO A CORSO DI FRANCIA.
IN ZONA VATICANO CHIUSO PER UNA PERDITA DI ACQUA IL SOTTOPASSO LUNGOTEVERE
IN SASSIA IN DIREZIONE VIA GREGORIO VII.
A COLLI ANIENE IN VIA DEL BADILE, È IN CORSO UNA CERIMONIA IN MEMORIA DEI
PARTIGIANI CADUTI NEL CORSO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. POSSIBILI
RALLENTAMENTI FINO ALLE 21:00
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma