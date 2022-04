Traffico Roma del 24-04-2022 ore 14:30

Luceverde Roma e ritrovati in studio Tiziana rimondi poco il traffico sulla principale rete viaria della capitale restano code su via Pontina all’altezza di Castel di Decima dove per lavori si transita sulla carreggiata ad ottenere due direzioni e dell’area delle Terme di Caracalla in pieno svolgimento il Gran Premio della Liberazione corsa ciclistica Nazionale giunta la 75esima edizione diverse le gare in programma tra oggi e domani è chiuso alcune strade tra cui viale Guido Baccelli via delle Mura Ardeatine e viale Giotto e nel pomeriggio dalle 14 fino alle 19 circa manifestazione in piazza Vittorio Emanuele II 3 via dello Stato e via Napoleone III i partecipanti Potrebbero dare il via ad un corteo che si muoverà dalla piazza Per poi farvi ritorno dopo aver percorso via Carlo Alberto Piazza Santa Maria Maggiore via Merulana via dello Statuto possibili difficoltà per il traffico e all’Olimpico 20:45 il posticipo serale lazio-milan i provvedimenti relativi alla viabilità nell’area del Foro Italico scatteranno Gianpomeriggio inevitabili ripercussioni prima e dopo la gara a Flaminio al della Vittoria possibile raggiungere lo stadio con la linea tram 2 in partenza da Piazzale Flaminio disponibili anche 14 linee di bus per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it bene tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma