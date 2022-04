Traffico Roma del 24-04-2022 ore 16:30

Luceverde Roma ritrovati in studio Tiziana Raimondi si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale restano code su via Pontina all’altezza di Castel di Decima dove per lavori si transita su carreggiata ridotta nelle due direzioni possibili poi rallentamenti per un incidente su via dei Monti Tiburtini all’altezza di via dei Durantini in direzione della tangenziale est nell’aria delle Terme di Caracalla termina il Gran Premio della Liberazione riaperte tutte le strade interessate l’evento si ripeterà Domani lunedì 25 aprile a partire dalle 7:30 con chiusura di alcune strade tra cui viale Guido Baccelli via delle Mura Ardeatine e viale Giotto e all’Olimpico alle 20:45 il posticipo serale lazio-milan già attivi i provvedimenti relativi alla viabilità nell’area del Foro Italico inevitabili ripercussioni prima e dopo la gara al Flaminio al della Vittoria possibile raggiungere lo stadio con la linea tram 2 da Piazzale Flaminio e disponibili anche 14 linee di bus per i dettagli di queste di altre notiziese consultare il sito roma.luceverde.it bene tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

