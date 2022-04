Traffico Roma del 24-04-2022 ore 18:30

Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana Raimondi traffico di rientro verso la capitale sulla diramazione di Roma nord coda tratti da Settebagni a raccordo anulare rallentamenti e code sulla Cassia bis a partire dalle rughe sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana coda tratti sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della città è sul Raccordo Anulare decorati in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria stessa situazione in carreggiata esterna tra la Pontina è La Romanina si sta in fila anche sull’autostrada per Fiumicino sulla complanare dalla fiera di Roma al Raccordo Anulare code poi su via Pontina all’altezza di Castel di Decima dove per lavori si transita su carreggiata ridotta nelle due direzioni e all’Olimpico alle 20:45 il posticipo serale lazio-milan già TV i provvedimenti relativi alla viabilità nell’area del Foro Italico inevitabili ripercussioni prima e dopo la gara al Flaminio al della Vittoria possibile raggiungere lo stadio con la linea tram 2 da Piazzale Flaminioe disponibili anche 14 linee di bus infine sulla linea a della metropolitana per un intervento tecnico alla stazione di Barberini è aperta solo in uscita per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it bene tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

