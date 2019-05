Traffico Roma del 24-05-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 07:20 mg

CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE MA IN GRADUALE AUMENTO IN PARTICOLARE SULLE

GRANDI STRADE DI COLLEGAMENTO E SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA’.

SUL GRA SI RALLENTA, PER ORA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA RUSTICA

EVIA TIBURTINA MENTRE SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD E

CASTEL GIUBILEO;

IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO PRIMA DELLE CODE E POI DEI RALLENTAMENTI

TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA

IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI:

SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA SINO ALLO SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO E

SU VIA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

VERSO L’EUR RALLENTATA:

LA VIA PONTINA, DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA E

LA VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE.

.

