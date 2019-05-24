Traffico Roma del 24-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 07:50 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI
ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRA:
IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA
MENTRE, PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA SULLA COMPLANARE TRA LA BUFALOTTA
E CASTEL GIUBILEO, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CODE GIA’
DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI;
IN CARREGGIATA INTERNA INVECE TROVIAMO PRIMA DELLE CODE E POI DEI
RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA
IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI:
SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA SINO ALLO SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO E
SU VIA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE E
A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, TRA IL GRA E LA
TANGENZIALE EST.
GIUNTI SULLA TANGENZIALE EST, SE SI VA VERSO LO STADIO OLIMPICO SI STA IN
CODA DA VIA NOMENTANA A VIALE DELLA MOSCHEA, MENTRE SE SI PROCEDE IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, TRA VIA PRENESTINA E VIA NOLA.
INFINE VERSO L’EUR CODE:
LUNGO LA VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE E
SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO, DA VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA AL PONTE SUL
TEVERE.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma