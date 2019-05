Traffico Roma del 24-05-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 07:50 mg

SUL GRA:

IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA

MENTRE, PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA SULLA COMPLANARE TRA LA BUFALOTTA

E CASTEL GIUBILEO, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CODE GIA’

DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI;

IN CARREGGIATA INTERNA INVECE TROVIAMO PRIMA DELLE CODE E POI DEI

RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA

IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI:

SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA SINO ALLO SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO E

SU VIA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE E

A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, TRA IL GRA E LA

TANGENZIALE EST.

GIUNTI SULLA TANGENZIALE EST, SE SI VA VERSO LO STADIO OLIMPICO SI STA IN

CODA DA VIA NOMENTANA A VIALE DELLA MOSCHEA, MENTRE SE SI PROCEDE IN

DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, TRA VIA PRENESTINA E VIA NOLA.

INFINE VERSO L’EUR CODE:

LUNGO LA VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE E

SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO, DA VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA AL PONTE SUL

TEVERE.

