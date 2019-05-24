Traffico Roma del 24-05-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 08:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI
ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL GRA:
IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA NELLE TRATTE:
VIA DI BOCCEA-VIA AURELIA, ROMA-FIUMICINO-VIA DEL MARE,
VIA ARDEATINA-VIA APPIA,;
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E
LA GALLERIA APPIA
IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI:
SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA SINO ALLO SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,
SU VIA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE E
A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, TRA TOR CERVARA E LA
TANGENZIALE EST.
GIUNTI SULLA TANGENZIALE EST, SE SI VA VERSO LO STADIO OLIMPICO SI STA IN
CODA DA VIA NOMENTANA A VIALE DELLA MOSCHEA, MENTRE SE SI PROCEDE IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, TRA VIA PRENESTINA E VIA NOLA.
VERSO L’EUR CODE:
SULLA VIA PONTINA, DAL GRA A VIA CRISTOFORO COLOMBO
SULLA STESSA VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE E
SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO, A TRATTI DAL GRA AL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA.
INFINE SEGNALIAMO UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE
ALL’ALTEZZA DI VIA QUIRINO MAJORANA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma