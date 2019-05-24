Traffico Roma del 24-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 09:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL GRA:
NELLE DUE CARREGGIATE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA,
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E VIA
ARDEATINA E FRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA;
IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E
LO SVINCOLO PER CIAMPINO.
IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI:
SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,
SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA SINO ALLO SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,
SU VIA SALARIA, DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE E
A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,
DA TOR CERVARA SINO ALLA TANGENZIALE EST.
GIUNTI SULLA TANGENZIALE EST CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO DA VIA NOMENTANA
A VIA SALARIA PROSEGUENDO SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIALE DI
TOR DI QUINTO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
VERSO L’EUR CODE:
SULLA VIA PONTINA, DAL GRA A VIA CRISTOFORO COLOMBO,
SULLA STESSA VIA CRISTOFORO COLOMBO,
TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE E
SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO,
DAL GRA AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
PER CONCLUDERE SEGNALIAMO POSSIBILI DISAGI PER TRE INCIDENTI:
IN VIA DELLA STORTA,
SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E
IN VIA DI PRATOLUNGO CASILINO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma