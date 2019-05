Traffico Roma del 24-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 09:50 mg

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA

DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI



SUL GRA LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO;

TUTTAVIA RIMANGONO DELLE CODE:

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO;

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E

LO SVINCOLO PER CIAMPINO.

IN DIREZIONE CENTRO ANCORA CODE:

SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA SINO ALLO SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,

SU VIA SALARIA, DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

SEMPRE IN ENTRATA SI RALLENTA INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-

TERAMO, DA TOR CERVARA SINO ALLA TANGENZIALE EST E

SU VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI AL GRA E POI NEI PRESSI DI PIAZZA DEI RE DI

ROMA.

VERSO L’EUR LUNGHE CODE SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO,

DAL GRA SINO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

INOLTRE SEGNALIAMO DELLE CODE, DOVUTE AD UN INCIDENTE,

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO FRA VIA PONTINA E VIALE AMERICA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma