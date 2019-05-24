Traffico Roma del 24-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE11:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI
ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, PERO’ TROVIAMO ANCORA DEI
RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.
MEDESIMA SITUAZIONE POI SU VIA SALARIA, DA VIA CASTIGLION FIORENTINO A VIA
CORTONA, PER UN RESTRINGIMENTO DOVUTO A LAVORI IN CORSO.
SEGNALIAMO ANCHE DUE INCIDENTI CON RALLENTAMENTI:
LUNGO VIA DI BOCCEA, NEI PRESSI DI VIA DI SELVA CANDIDA E
IN VIA AURELIA ANTICA, TRA VIA AURELIA E LARGO DON GUANELLA IN DIREZIONE
CENTRO..
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
PER UN GUASTO, PARZIALE INTERRUZIONE DELLA LINEA METRO C,
CON BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA MALATESTA/PARCO DI CENTOCELLE.
PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA
MADONNA DI LORETO, DEVIATE MOLTISSIME LINEE BUS E LIMITATI I TRAM 5-14,
DIREZIONE CENTRO, A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma