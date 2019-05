Traffico Roma del 24-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE11:20 mg

DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, PERO’ TROVIAMO ANCORA DEI

RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.

MEDESIMA SITUAZIONE POI SU VIA SALARIA, DA VIA CASTIGLION FIORENTINO A VIA

CORTONA, PER UN RESTRINGIMENTO DOVUTO A LAVORI IN CORSO.

SEGNALIAMO ANCHE DUE INCIDENTI CON RALLENTAMENTI:

LUNGO VIA DI BOCCEA, NEI PRESSI DI VIA DI SELVA CANDIDA E

IN VIA AURELIA ANTICA, TRA VIA AURELIA E LARGO DON GUANELLA IN DIREZIONE

CENTRO..

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

PER UN GUASTO, PARZIALE INTERRUZIONE DELLA LINEA METRO C,

CON BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA MALATESTA/PARCO DI CENTOCELLE.

PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA

MADONNA DI LORETO, DEVIATE MOLTISSIME LINEE BUS E LIMITATI I TRAM 5-14,

DIREZIONE CENTRO, A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE.

