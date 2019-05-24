Traffico Roma del 24-05-2019 ore 14:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE13:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI
ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.
DEI RALLENTAMENTI COMUNQUE LI TROVIAMO PERCORRENDO LA TANGENZIALE EST, IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI,
PRIMA NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTEO ALLA A24 ROMA-TERAMO E
POI TRA VIA PRENESTINA E VIA NOLA,
BREVI CODE POI SULLA VIA SALARIA, IN DIREZIONE CENTRO, ALL’ALTEZZA DI VIA
CORTONA, PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTA A LAVORI.
ALTRI LAVORI E ALTRE CODE SU VIA AURELIA,
ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, IN DIREZIONE CENTRO.
TERMINATI I LAVORI, DA POCO RIAPERTE AL TRAFFICO LE CORSIE CENTRALI DI VIA
TIBURTINA, TRA VIA DI PORTONACCIO E VIA DI CASL BRUCIATO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
RISOLTO IL GUASTO, RIATTIVATA LA LINEA METRO C,
NELLA TRATTA MALATESTA/PARCO DI CENTOCELLE.
PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO. TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA
MADONNA DI LORETO, POSSIBILI DEVIAZIONI PER MOLTISSIME LINEE BUS
INOLTRE, IN DIREZIONE CENTRO, LIMITATI I TRAM 5-14 A PIAZZA DI PORTA
MAGGIORE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma