Traffico Roma del 24-05-2019 ore 15:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA

ROMA FIUMICINO A VIA DELLA PISANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI PER

TRAFFICO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24

ROMA L’AQUILA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO E PER LAVORI DALLA

ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA;

A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’AREDATINA.

A SETTECAMINI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA AL BIVIO CON VIA

MOROLO.

AL PORTUENSE DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA CASETTA MATTEI

ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CARAFA.

CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A

VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA

L’AQUILA E SU VIALE CASTERNSE.

AL RIONE MONTI, MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI SAN PANTALEO:

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 19:00 CIRCA.

RICORDIAMO CHE SONO TERMINATI I LAVORI SULLA VIA TIBURTINA:

RIAPERTA LA CORSIA CENTRALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRA VIA DI CASAL BRUCIATO E VIA DI PORTONACCIO.

