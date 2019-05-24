Traffico Roma del 24-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI
ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
ROMA FIUMICINO A VIA DELLA PISANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI PER
TRAFFICO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24
ROMA L’AQUILA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO E PER LAVORI DALLA
ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA;
A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’AREDATINA.
A SETTECAMINI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA AL BIVIO CON VIA
MOROLO.
AL PORTUENSE DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA CASETTA MATTEI
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CARAFA.
CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A
VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA E SU VIALE CASTERNSE.
AL RIONE MONTI, MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI SAN PANTALEO:
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 19:00 CIRCA.
RICORDIAMO CHE SONO TERMINATI I LAVORI SULLA VIA TIBURTINA:
RIAPERTA LA CORSIA CENTRALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRA VIA DI CASAL BRUCIATO E VIA DI PORTONACCIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma