Traffico Roma del 24-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 16:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI
ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE PER INCIDENTE
DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A VIA TUSCOLANA; INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE
ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU PIAZZA ADRIANA
ALL’ALTEZZA DI BORGO ANGELICO.
SULLA VIA PRENESTINA, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ALL’ALTEZZA
DI COLLE MONFORTANI: LA CAUSA UN VEICOLO IN PANNE AL CENTRO DELLA
CARREGGIATA.
AL PORTUENSE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE IN VIA DELLA CASETTA
MATTEI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CARAFA.
AL LIDO DI OSTIA RALLENTAMENTI SU VIA DELL’IDROSCALO AL BIVIO CON VIALE DEL
SOMMERGIBILE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A
VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI, E PROSEGUENDO LUNGO LA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO
PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTERNSE.
AL RIONE MONTI, MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI SAN PANTALEO:
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 19:00 CIRCA.
PER UN’ALTRA MANIFESTAZIONE PREVISTA PER LE 17:00. CHIUSA PIAZZA BOCCA
DELLA VERITÀ: POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma