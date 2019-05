Traffico Roma del 24-05-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 16:50 RB

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE PER INCIDENTE

DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A VIA TUSCOLANA; INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE

ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU PIAZZA ADRIANA

ALL’ALTEZZA DI BORGO ANGELICO.

SULLA VIA PRENESTINA, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ALL’ALTEZZA

DI COLLE MONFORTANI: LA CAUSA UN VEICOLO IN PANNE AL CENTRO DELLA

CARREGGIATA.

AL PORTUENSE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE IN VIA DELLA CASETTA

MATTEI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CARAFA.

AL LIDO DI OSTIA RALLENTAMENTI SU VIA DELL’IDROSCALO AL BIVIO CON VIALE DEL

SOMMERGIBILE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A

VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI, E PROSEGUENDO LUNGO LA

TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO

PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTERNSE.

AL RIONE MONTI, MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI SAN PANTALEO:

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 19:00 CIRCA.

PER UN’ALTRA MANIFESTAZIONE PREVISTA PER LE 17:00. CHIUSA PIAZZA BOCCA

DELLA VERITÀ: POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

